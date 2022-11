Fausto Biloslavo, "ho visto le foto dei missili russi in Polonia": tutto stravolto?

15 novembre 2022 a

Cos'è successo veramente a Przewodow, sperduto villaggio polacco al confine con l'Ucraina colpito da due missili russi? "Sto cercando di ricevere informazioni e immagini di prima mano dal luogo dell'impatto - spiega Fausto Biloslavo, storico inviato di guerra del Giornale, in collegamento con Barbara Palombelli a Stasera Italia su Rete 4 -. Mi hanno mandato due foto, i polacchi, ed effettivamente si vede un cratere, si vedere un grosso cratere".

"Missili russi sul villaggio polacco, 2 morti". Tam tam impazzito: "Ora Articolo 5 Nato"

Questo, sottolinea sempre Biloslavo, "stona con l'ipotesi della intercettazione da parte della contraerea ucraina. Quando accadono cose di questo genere, cadono pezzi di missile, possono anche esplodere ma non fanno un cratere, ecco". Lo scenario avvalorato dal giornalista insomma è quello di un "incidente", un errore balistico russo nel corso della pioggia di fuoco scatenata da Mosca sull'Ucraina. In second'ordine, decisamente più inquietante ma forse troppo fantasiosa, la pista dell'attacco deliberato, un messaggio spedito dalle autorità militari russe all'Occidente nelle ore in cui al G20, senza Vladimir Putin, i potenti del mondo stanno cercando la via per la tregua.

Qualcuno, forse, a Mosca non ha alcuna voglia di negoziare ed è disposto a tutto pur di continuare la guerra. Persino a una accelerazione suicida, perché colpire la Polonia significa attaccare un Paese membro della Nato con conseguente, possibile ricorso all'Articolo 5 che impone agli alleati atlantici un intervento diretto a difesa dei partner sotto minaccia. Tradotto: il mondo sarebbe sull'orlo di una guerra diretta Russia-Nato.