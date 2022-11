Cartabianca, Boldrini "Falsità sulle ong". Vespa la gela

16 novembre 2022 a

Si accende lo scontro da Bianca Berlinguer a Cartabianca, su Rai tre, tra Laura Boldrini, da sempre favorevole ai porti aperti alle navi delle Ong e ai migranti e Bruno Vespa. "È falso che Ong e scafisti si diano appuntamento in mare, non ci sono evidenze in merito", tuona la ex presidente della Camera e ora deputata del Pd in Parlamento. "C’è un aereo umanitario che sorvola il Mediterraneo per monitorare le emergenze". E ancora, attacca: "Com’è possibile che da Palazzo Chigi nessuno abbia sentito l’ambasciatore o il ministro degli Esteri per avere un riscontro dalla Francia sulla questione Ocean Viking? Si è presa per buona una notizia dell’Ansa, da lì il corto circuito".

Una convinzione quella della Boldrini che viene prontamente smontata dal direttore di Porta a porta: "Non possiamo consentire che le navi delle Ong facciano il loro comodo".

"Macron è in grande difficoltà perché sta facendo una legge che inasprisce la possibilità di asilo in Francia", aggiunge Maurizio Belpietro che è in collegamento. "Il risultato della Meloni è comunque positivo: i profughi di quella nave non sono sbarcati in Italia ma sono andati in Francia". Andrea Scanzi invece sta con la Boldrini: "Il governo italiano fa propaganda sui migranti, una battaglia identitaria come quella che faceva Salvini tre anni fa. La destra cerca lo scontro con la Francia. L’Italia ha sbagliato tutto per motivazioni etiche e per dilettantismo e pressapochismo".