Nicola Porro ride in faccia a Michela Murgia: "Più parla..."

"Michela Murgia bisogna farla sentire". Inizia così lo sfogo di Nicola Porro. Il conduttore di Quarta Repubblica con un video pubblicato su Twitter risponde alla scrittrice dalle ben note tendenze politiche. "Ogni volta che la fai sentire - spiega -, la Meloni e il centrodestra assumono un ego mostruoso". Spiegando il riferimento, il giornalista ricorda: "La domanda che fa la Murgia è 'se è possibile che i social se la prendono con lei, con Saviano e non con quelli del Pd perché sono gli unici che si oppongono al fascismo'".

Da qui l'ira degli utenti che controbattono: "Non c'è alcun fascismo". Risultato? "La Murgia si lamenta con il Pd perché noi diciamo che lei parla di fascismo governativo". La Murgia ha infatti criticato Enrico Letta. Il motivo? Una sorta di consiglio: "È spontaneo chiederle: perché ci sono il mio nome e quello di Saviano, invece che il suo o di qualcun altro dell'opposizione?".

E ancora: "Perché siamo noi quelli che i capi dell'estrema destra espongono alla rabbia della loro base sui social media? Come mai la destra si comporta come se la sua opposizione fossero gli intellettuali, invece che gli avversari politici seduti in parlamento? Battetevi contro il nuovo fascismo". Insomma, la Murgia contesta a destra e a manca.