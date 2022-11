Selvaggia Lucarelli, il lutto: "Mia madre è morta, di Covid e compromessi"

19 novembre 2022 a

Selvaggia Lucarelli ha deciso di condividere con chi la segue una brutta notizia che la riguarda. Sua madre è infatti venuta a mancare nelle prime ore di oggi, sabato 19 novembre: “È morta di Covid e compromessi - ha dichiarato la giornalista - i compromessi che tutti abbiamo accettato per continuare a vivere, lasciando inevitabilmente indietro qualcuno. Quelli come lei, nella maggior parte dei casi: i fragili”.

“Non sono arrabbiata - ha proseguito la Lucarelli - perché io stessa ho ripreso il passo veloce di chi ha urgenza di vivere. E so che mia madre, che era prima di tutto una donna generosa, altruista, sempre in pena per il mondo, avrebbe barattato- anche consapevolmente- il suo sacrificio per il nipote che torna a scuola, per me che torno a viaggiare, per suo marito che può passeggiare nel parco, per la vita di tutti che ricomincia a germogliare. Mi piace pensare che se ne sia andata all’alba per questo: per salutarci tutti e augurarci una bella giornata, ‘correte, non vi preoccupate per me’. Come era lei, come ha vissuto”.

Qualche giorno fa la Lucarelli si era sfogata per il modo in cui era stata gestita la malattia della madre: “Mia madre non parla, ha l’Alzheimer, non ha telefono, non è in grado di usarlo. Dalle 17 proviamo a chiamare sia io che mio fratello. ‘Chiami dopo’. Arriviamo alle 21. Finalmente un medico mi parla. Ma a stento parla italiano, sembra straniero. Fatto sta che mi dice tre parole tirate fuori con il forcipe: ‘Come ieri, né meglio né peggio. Magari domani facciamo ricovero’. ‘Ma si è liberato un posto in reparto?’. ‘Domani vediamo’. Fine. ‘Eh ma la sanità lombarda..’”.