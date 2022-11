In Onda, Annalisa Cuzzocrea difende Di Maio: "Ha studiato e imparato"

19 novembre 2022 a

a

a

In questi giorni il nome di Luigi Di Maio è sulla bocca di tutti. L'ex ministro degli Esteri, dopo essere stato silurato dal Parlamento, potrebbe ricevere una poltronissima. L'ex leader del Movimento 5 Stelle è infatti in pole position per assumere il ruolo di inviato Ue nel Golfo Persico. Inutile dire che in tanto hanno criticato la scelta, mentre il governo si è sfilato. Eppure qualcuno che prende le difese di Di Maio c'è.

"Un condono". Medici no vax di nuovo in ospedale, l'attacco di Ilaria Capua

Si tratta di Annalisa Cuzzocrea, ospite di In Onda nella puntata di sabato 19 novembre. Qui, su La7, la giornalista esordisce così: "Io penso che abbia molto studiato e ha imparato tanto, lo conosco da quando è arrivato in Parlamento. All'epoca aveva delle idee confuse, poi ha sposato idee diverse". È a quel punto che interviene la conduttrice che cerca di riportare il discorso sul Pd: "La mia era solo una digressione, passiamo oltre".

"È legittima la selezione dei migranti?". La risposta di Cassese che spiazza tutti

Infatti sull'argomento si è già espresso l'esecutivo, con il vice presidente del Consiglio Antonio Tajani che ha dichiarato: "Non è la proposta di questo governo, ma di quello precedente". A plaudirlo Maurizio Gasparri: "Ho molto apprezzato la presa di posizione del governo Meloni in merito alla designazione di Luigi Di Maio per un incarico da parte dell'Unione Europea. Sono intervenuto più volte sul tema e ne prendo atto con grande soddisfazione".