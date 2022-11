In Onda, Soumahoro smentito: "Non sono stati loro"

20 novembre 2022 a

Aboubakar Soumahoro è stato ospite a In Onda, su La7, e ha avuto modo di chiarire ancora una volta di non avere nulla a che fare con la cooperativa che è finita nel mirino della procura di Latina. Nel suo sfogo l’onorevole non è però riuscito a definire bene chi ritiene colpevole degli attacchi che sta subendo, parlando della “destra” e dei “giornali di destra”.

Su quest’ultima affermazione è arrivata la precisazione di Paolo Mieli e Luca Sofri, che hanno sottolineato come il caso della cooperativa non sia partito dai giornali di destra, che sono arrivati dopo. Dalle parole di Mieli si capisce che nutre sospetti più a sinistra che a destra: “Come mai i colleghi parlamentari che le hanno espresso solidarietà in privato non lo hanno fatto anche in pubblico?”, è stata la domanda rivolta a Soumahoro, che ha risposto dicendo che “hanno ancora tempo per farlo”. “Sollecitiamo a farlo allora”, ha aggiunto Mieli.

Il quale ha poi sottolineato un dettaglio non da poco: “La velocità con cui si è messo in moto questo giochetto su Soumahoro è strana, sono orripilato da questa vicenda. Vorrei ricordare che il suo nome recentemente è entrato in ballo per la segreteria del Pd: si è anche detto che sarebbe una svolta, ha avuto articoli sui giornali. Troppo veloci questi attacchi contro di lui”.