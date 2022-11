L'aria che tira, Merlino fa a pezzi il big del Pd: "Sveglia! Per uscire di casa..."

21 novembre 2022 a

Myrta Merlino, in diretta a L'aria che tira, su La7, nella puntata di oggi, 21 novembre, fa un durissimo appello al sindaco di Roma Roberto Gualtieri e ai vigili capitolini: "Svegliatevi! Luciano Nobili è stato praticamente murato in casa, per uscire di casa si è dovuto arrampicare su una macchina". Quindi la conduttrice manda in onda il servizio in cui si vede chiaramente l'ex deputato di Italia Viva che deve letteralmente scavalcare un'auto che era parcheggiata in modo tale da non lasciare lo spazio minimo per uscire dal portone. "Nobili se l'è cavata ma un intero palazzo era bloccato. Potrebbe esserci una persona che ha problemi di salute, un invalido, una persona che sta male", sbotta la Merlino. "Una cosa vergognosa. Roma è una grande città, cerchiamo di viverci non come in una giungla. Svegliatevi!".

Qui l'intervento di Myrta Merlino sul caso di Luciano Nobili a L'aria che tira



Quindi Nobili che è in collegamento conferma: "Mi associo, è una questione di civiltà, ci sono anziani, bambini piccoli... Myrta, diciamo che ho avuto un po' di nostalgia della stagione della rottamazione in quel momento". "Volevi rottamare la macchina?", ironizza la Merlino. Che poi però si fa seria: "Può succedere una tragedia per una cosa del genere. Denunciate per favore, denunciate", conclude la conduttrice.