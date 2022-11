"Abusiva e me ne vanto": di chi è la figlia, clamoroso caso politico

23 novembre 2022 a

a

a

Mario Giordano torna a parlare dei ladri di case. Nella puntata di martedì 22 novembre del suo Fuori dal Coro, il conduttore di Rete4 racconta la storia di Veronica Angelillis. La ragazza, nonostante sia figlia di un ex assessore di Manfredonia, occupa abusivamente la casa di una signora anziana. "Può venire la polizia, l'ufficiale giudiziario, ma io da qua non esco. Sono abusiva e me ne vanto", dice ad Annalisa Grandi, inviata della trasmissione. La Angelillis ha occupato la casa popolare di una donna che era stata costretta ad andare in ospedale e che ora è morta. E di fronte alla giornalista che le ricorda che "alcune persone non possono entrare perché c'è lei, persone che ne hanno diritto", Veronica risponde: "Cosa mi sta a significare la graduatoria?".

"Stazione segreta di polizia cinese in Italia": cosa state vedendo

Così Rete4 si è recata dal padre dell'occupante, Antonio Angelillis. L'ex assessore spiega: "Io sono assolutamente contrario alle occupazioni abusive e non difenderò mai questi personaggi". Neppure la figlia, tanto che ringrazia la trasmissione: "Questa telecamera ha avuto un effetto positivo per lei perché è la prima volta che ha sentito il senso della vergogna".

"Ostaggio di questo immigrato": violenza brutale, il video-choc | Guarda

Per Fuori dal Coro non è la prima denuncia. Il programma ha avviato da tempo una campagna di inchieste sulle case occupate. Arrivando anche a una proposta di legge. "Chi risulta legittimo proprietario di una casa deve poterne entrare in possesso in qualsiasi momento a meno che nella casa non ci sia un inquilino con regolare contratto d’affitto e con tutte le rate debitamente pagate", è il succo del testo presentato in Parlamento.