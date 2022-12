Ballando, Lucarelli accusa Costamagna: "Volgare, con la Carfagna..."

01 dicembre 2022 a

a

a

Selvaggia Lucarelli contro Luisella Costamagna. Riprendendo una vecchia intervista a Robinson andata in onda su Rai 3 nel lontano marzo 2012, la Lucarelli si scaglia contro la conduttrice: "Questa indimenticabile intervista è la mia idea di conduzione passivo aggressiva, di pregiudizio e di volgarità. Mara Carfagna, non a caso, ne uscì come una fuoriclasse. Anni dopo Mara Carfagna è presidente di un partito e deputato, Luisella Costamagna si ritrova-lei- nel ruolo di showgirl, a difendere la berlusconiana Zanicchi che fa battute sessiste ad altre donne. Quando si dice la nemesi".

Ballando, bomba-Sara Simeoni: cosa sta per accadere dalla Carlucci

La vicenda è nota: all'epoca dei fatti la giornalista torinese invitò il già ministro delle Pari Opportunità nel Governo Berlusconi a rendere conto del suo passato di soubrette "parlando di tacchi, capelli, calendari, giudizi sull’aspetto fisico dell’ex premier". Una vera e propria figuraccia per la Costamagna, tanto che la Carfagna fu osannata da tutta la stampa. La stessa Lucarelli si domandò ironizzando se la conduttrice non fosse in realtà l'ufficio stampa dell'ex esponente di Forza Italia visto il consenso che le portò.

Milly Carlucci terrorizzata, cosa ha rischiato Gabriel Garko: il dettaglio sfuggito

E oggi, con la Costamagna nel cast di Ballando con le Stelle, ecco che la Lucarelli rincara la dose rievocando i vecchi tempi: "Però il meglio deve ancora venire! Lei, la giornalista implacabilmente anti-Berlusconi, quella che faceva i processi morali a Mara Carfagna per due foto sexy, l'ex collega di Santoro, autrice di libri dagli intenti femministi.. Tace di fronte al 'tr**a' ma prende la parola per difenderla inventando pure che le abbia dato della squallida".