In Onda, la Moratti fa i nomi: "I miei contatti con lui...", ora è tutto chiaro

03 dicembre 2022 a

Si inizia con la Manovra a In Onda nella puntata di sabato 3 dicembre su La7. A prendere per prima la parola è Letizia Moratti, ospite di David Parenzo e Concita De Gregorio. "Salvini dice che chi paga il caffè con il bancomat è un rompiballe, lei è d'accordo?", è la domanda che Parenzo rivolge alla candidata per le Regionali lombarde. Immediata la replica che spiazza il conduttore: "Le piccole spese si possono pagare con il contante anche se non sono d'accordo nell'alzare a 5mila euro il tetto. Il governo sta proseguendo nel lassismo, basta vedere come si comporta con i no vax".

A incalzarla, cambiando discorso, ci pensa la De Gregorio: "Vira a sinistra perché non è stata nominata per la corsa al Quirinale e nemmeno nel governo Meloni?". Anche su questo l'ex sindaca di Milano tenta di difendersi: "I miei contatti con Letta risalgono a quest'estate. In questa destra non mi sono più ritrovata, credo di essere stata coerente". Poi sulla questione incarichi si sbilancia: "Mi avevano offerto diversi incarichi".

Insomma, la Moratti fa pensare di essere stata più volte corteggiata eppure non nasconde l'amarezza: "Mi sono allontanata dalla destra, per me non è stato facile". E infatti ad oggi è alleata con Carlo Calenda e Matteo Renzi.