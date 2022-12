Memo Remigi, "cosa mi è successo in strada": il dramma dopo la mano morta

05 dicembre 2022 a

a

a

Siamo a Non è l'Arena, il programma condotto da Massimo Giletti su La7, la puntata è quella di domenica 4 dicembre. E nel corso della puntata c'è stata una lunga e interessante intervista a Memo Remigi, recentemente travolto dallo scandalo per la "palpatina" a Jessica Morlacchi.

Breve riassunto dei fatti: nel corso si una puntata di Oggi è un altro giorno - il programma condotto da Serena Bortone su Rai 1 -, Remigi ha toccato il fondoschiena di Jessica Morlacchi, ex dei Gazosa e presenza fissa del programma Rai. Dopo che un servizio di Striscia la Notizia ha mostrato la sequenza e la reazione stizzita di lei, Remigi tra mille polemiche è stato allontanato da Oggi è un altro giorno. Lui ha provato a difendersi e, successivamente, ha anche accusato la Bortone di non averlo di fatto difeso in alcun modo, oltre a lamentare il fatto che la Morlacchi non gli avrebbe risposto al telefono.

"Grande professionista? Dopo il palpeggiamento...". Memo Remigi, la bomba sulla Bortone

Da Giletti, ovviamente, si parla dell'accaduto. E il conduttore di Non è l'Arena chiede: "Nelle tue notti torna questa cosa? Nei tuoi occhi prima ho visto un po' di lacrime", afferma riferendosi all'emozione provata da Remigi nel parlare di quanto accaduto e del suo allontanamento. "Massimo devo confessare... ti devo dire che quando sono rientrato dove vivo, a Varese, ho incontrato le stesse persone che quando le ho lasciate per Roma per fare il programma erano felici e contente, quando rientravo mi facevano le feste, mi gratificavano, mi dicevano che bravo, la abbiamo visto a Ballando con le Stelle, la abbiamo vista a Nudi per la vita. Dopo questo fatto sono rientrato a Varese e ho incontrato per strada le stesse persone e ho notato che mi guardavano in un modo diverso, capito? Dunque, a parte queste persone ci sono andati di mezzo anche i miei familiari, i miei nipoti, che vanno a scuola e gli dicono: ma tuo nonno fa quelle cose lì?", conclude Memo Remigi, il quale insomma mostra di pensare di aver pagato un prezzo troppo alto per quanto accaduto.

Non è l'Arena, la difesa di Memo Remigi: qui il video