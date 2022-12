Sondaggi, Rado Fonda di Swg: "Cosa sta succedendo alla Lega"

08 dicembre 2022 a

a

a

Il centrodestra inarrestabile. "Le critiche alla Manovra - conferma Rado Fonda, direttore di ricerca di Swg - non scalfiscono il consenso per Giorgia Meloni. Che ha un effetto trascinamento sul consenso a Fratelli d'Italia, primo partito ormai stabilmente oltre quota 30 per cento". Buone notizie anche per Matteo Salvini. Dopo qualche mese di impasse, la "Lega sta recuperando rispetto al calo dopo le Politiche, è all'8,1, mentre Forza Italia continua a calare, ed è al 6,1 per cento, a vantaggio proprio di FdI. Ma nell'insieme la coalizione ha saldamente la maggioranza, con il 45 per cento dei consensi".

"Soprattutto dopo la manovra". Sondaggio-Ghisleri: è allarme Meloni?

Lo stesso non si può dire del Partito democratico. Tra la forza politica di Enrico Letta e il Movimento 5 Stelle, "stanno dando l'idea di una gran confusione in cui non si sa il partito che fine farà". Confusione che fa colare a picco i dem. Questi ultimi stando al sondaggista registrano un altro calo, lo 0,4 per cento. E così il Pd raggiunge il 15,4 per cento, "staccato di oltre un punto dai 5stelle".

"Cosa dicono i sondaggi". Colpaccio-Meloni, la Ghisleri fa godere il governo

Rado Fonda non vede vicina per i dem la luce in fondo al tunnel. Neppure la sfida sulla successione del segretario rivitalizzano il partito. Anzi, "stanno dando l'idea di una gran confusione in cui non si sa il partito che fine farà. Questo ha portato molti elettori del Pd a spostarsi per il momento nell'astensionismo, alcuni anche a preferire il Terzo polo. Bisognerà vedere se le primarie saranno in grado di riscaldare i cuori e dare nuova motivazione". Una cosa è certa: Carlo Calenda piace. "Azione - è l'analisi finale sulle colonne di ItaliaOggi - è a pari merito con la Lega, con 8,2 per cento".