Lady Soumahoro, "era proprio lei": dove e per chi lavorava

Liliane Murekatete, compagna di Soumahoro al centro della bufera per l'indagine sulla sua cooperativa, ha bazzicato Palazzo Chigi per ben vent'anni. Proprio così. A spiegarlo è Laura Boldrini: "Ero davanti alla tv, parte un servizio su Soumahoro e appare la sua compagna. Sulle prime dico tra me e me 'mah, può essere...'. Poi ho guardato meglio, ed era davvero lei". L'ex presidente della Camera, che in passato ha lavorato nell'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, conosce Soumahoro e ha incontrato anche Marie Therese Mukamitsindo, suocera dell'ex deputato di Verdi-Sinistra italiana.

Ma come ci è arrivata la Murekatete a Palazzo Chigi? Presto spiegato: "Il 21 giugno si tiene la Giornata mondiale del rifugiato. Per l'occasione, l'Alto commissariato chiede alle organizzazioni di segnalargli alcuni testimoni da far intervenire alle celebrazioni. Viene segnalata Liliane. Che infatti prende la parola. Era l'inizio degli anni Duemila. Qualche tempo dopo incontro Michelini, che mi dice: 'Ma lo sai che quella ragazza che è intervenuta il 21 giugno l'abbiamo presa a lavorare con noi?'".

Una storia raccontata dallo stesso Alberto Michelini, ex deputato di Forza Italia ed ex volto del Tg1: "Lei l'ho conosciuta in Africa, mi ha presentato il premier, diceva di essere sua nipote. Non ho avuto dubbi che lo fosse, lui la salutava affettuosamente come un familiare. Era ben inserita in quell'ambiente familiare". Poi passano gli anni e i governi ma Lady Soumahoro rimane lì. Nel 2006, infatti, Michelini la segnala al governo Prodi e quando i berlusconiani tornano al governo, Liliane scatta di grado e diventa "rappresentante personale facente funzioni". Alla domanda se la Murekatete bazzicasse anche Arcore, risponde però Mariarosaria Rossi, all'epoca braccio operativo di Silvio Berlusconi: "La risposta è assolutamente no. Ad Arcore di sicuro non è mai venuta". A Palazzo Chigi invece c'era eccome.