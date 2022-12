L'Aria Che Tira, Ronzulli attacca e Conte sbotta: "Allora vi saluto"

07 dicembre 2022 a

Giuseppe Conte protagonista de L'Aria Che Tira. Il leader del Movimento 5 Stelle si è collegato con il programma di La7 nella puntata di mercoledì 7 dicembre. A sorpresa l'ex premier si trova in piazza, con diversi sostenitori del reddito di cittadinanza. E da qui risponde a Licia Ronzulli, senatrice di Forza Italia, convinta che "qualcuno sta fomentando queste piazze. Qualcuno sta armando le mani di questi folli che poi decidono di minacciare e spingersi oltre".

"Io - interviene - ci sono passato durante la pandemia e lo so bene, non l'ho nemmeno pubblicizzato...", dice in riferimento alle minacce a Guido Crosetto da parte dei cosiddetti "pacifisti": "È inaccettabile vivere sotto minaccia, ma nelle piazze in cui vado raccomando a tutti manifestazioni pacifiche e di evitare gesti inconsulti, ma il disagio esiste". Eppure con Myrta Merlino non ci sono solo Conte e la Ronzulli, ma anche Ylenja Lucaselli. È lei, deputata di Fratelli d'Italia, a prendere a quel punto la parola: "Lo abbiamo registrato tutti il malessere e il disagio", il problema è che i grillini fanno credere che il "governo vuole cancellare il reddito di cittadinanza e non è assolutamente così. Per questo FdI chiede le scuse di Conte".

Ma in attesa di parlare c'è ancora Ronzulli che a quel punto perde le staffe: "Ma parla solo Conte? Sono in mezzo alla strada Myrta. Posso dire qualcosa anch'io, visto che mi tenete qui da un quarto d'ora o deve parlare solo Conte?". Ed ecco che subito il pentastellato si sente chiamato in causa: "Se fate un dibattito non posso seguire. Allora vi saluto". Insomma, in studio è caos totale al punto che la conduttrice è costretta a mandare in onda la pubblicità.