Lady Soumahoro, altro grosso guaio. "Del tutto infondata", cosa rischia

Elio Leonardo Carchidi, il fotografo che ha scattato quelle immagini osè di Lady Soumahoro che hanno fatto il giro del web e dei media, passa al contrattacco: "Continuo a leggere sui media che la signora Soumahoro mi avrebbe denunciato per avere diffuso sue fotografie senza veli, da me scattate, senza il suo consenso. L'accusa che mi si muove è del tutto infondata, come potrò dimostrare, ed ho conferito mandato all’avvocato Fabrizio Galluzzo affinché mi difenda nelle opportune sedi e tuteli la mia onorabilità e professionalità, lese dalle non veritiere notizie trapelate", ha detto il fotografo sentito da Adnkronos riguardo le notizie, apparse su tutti i giornali, secondo le quali Liliane Murekatete, moglie del deputato Aboubakar Soumahoro, lo avrebbe denunciato per la "diffusione senza permesso" di alcuni scatti hard che la riguardano.

Liliane infatti non deve solo fare i conti con la cooperativa indagata con l'accusa di mancati pagamenti e di pessime condizioni di lavoro in cui teneva i dipendenti. A oggi infatti la Murekatete è al centro della cronaca proprio per quelle sue foto osé. Scatti che la ritraggono senza veli pubblicati in forma anonima e diffusi dal sito Dagospia. Una mossa che avrebbe "devastato psicologicamente" la donna, tanto da spingerla a ricorrere alle vie legali.