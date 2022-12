Giuseppe Cruciani impazzisce contro Elly Schlein: "Che ca*** vuol dire?"

10 dicembre 2022 a

Elly Schlein bocciata. A Giuseppe Cruciani la candidata alla segreteria del Partito democratico proprio non piace e non fa nulla per nasconderlo. In onda su La Zanzara, il conduttore di Radio24 tuona: "È una signora non conosciuta ai più, diciamo la verità, che si chiama Elly Schlein. Non la conosce nessuno, la conoscono solo i giornalisti per il momento. Poi magari diventerà famosa, diventerà il capo della sinistra".

E, riprendendo il suo eco al tormento di Giorgia Meloni, Cruciani sottolinea: "A me non interessa se è lesbica, non lesbica, se va con gli uomini, non me ne frega nulla di queste cose qua, io le persone le giudico da quello che dicono. Per me una persona lesbica, bisessuale o eterosessuale, non me ne frega nulla. Ma dovete sentire le supercazzole che ho avuto la ventura di leggere sul web. Una cosa pazzesca… ‘La giustizia sociale e climatica’, ma che ca**o vuol dire? Sono delle supercazzole senza senso".

La Schlein ha infatti detto: "Sì, sono una donna, amo un’altra donna e non sono una madre. Ma non per questo sono meno donna". Una chiara frecciata a quanto invece sostenuto dal presidente del Consiglio: "Sono Giorgia, sono una donna, sono una madre". Proprio sulla leader di Fratelli d'Italia Cruciani si era espresso a favore:" Quella che è stata chiamata la Ducetta. Stanno impazzendo perché c'è una donna che non appartiene alla loro consorteria, una che non appartiene alle loro lobbies, non appartiene ai loro circoletti benpensanti".