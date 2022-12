Berlusconi, "cosa ha regalato ai suoi": un clamoroso indiscreto

22 dicembre 2022 a

Silvio Berlusconi non manca di fare regali agli azzurri di Forza Italia. E così, come ogni anno, il leader in vista di Natale spedisce ai suoi diversi cadeaux. Con tanto di dedica a tutti gli eletti, l'ex premier dona i quadri provenienti dalla sua collezione privata, la Quadreria di Villa San Martino. Questi ultimi - spiega l'Adnkronos - sono stati per lo più acquistati alle televendite notturne. Per la maggior parte si tratta di vedute di Venezia o raffiguranti il golfo di Napoli, i due 'soggetti' più amati dal leader forzista.

Non è la prima volta che Berlusconi elargisce regali. Anni fa regalava quadri d'autore, gioielli, orologi di marca e oggetti hi tech. I cronisti parlamentari ricordano in particolare il tapis roulant della Technogym, tutto computerizzato, da circa 4 mila euro, donato a ogni deputato e senatore o l'anno in cui gli 'eletti forzisti' ricevettero un Ipad. La sua passione però sono gli orologi: in passato agli uomini donò i Longines del valore di 2mila 500 euro oppure Cartier e Piaget d'acciaio.

Alle donne invece anelli trilogy e collane firmati Damiani. In ogni caso non manca il clima natalizio neppure nella residenza del Cav, dove per l'occasione spuntano sfarzose decorazioni natalizie con due grandi alberi e persino renne illuminate con testa e coda che si muovono.