Pietro Senaldi a valanga: "Mantenere sconosciuti? No grazie"

Via il Reddito di cittadinanza. A sostenere la linea del governo, Pietro Senaldi. Ospite di Zona Bianca nella puntata in onda su Rete 4 martedì 27 dicembre, il condirettore di Libero sostiene che la maggioranza degli italiani vogliono abolire il sussidio. "Qui bisogna chiarire che il presidente del Consiglio ha detto che sul Reddito di cittadinanza non si torna indietro - premette a Giuseppe Brindisi - Tra 7 mesi rinuncerà al Reddito soltanto una piccola parte dei percettori, vale a dire quelli che non hanno carichi familiari e che possono lavorare". I numeri parlano di circa 1 su 7 sul totale dei percettori.

"Quindi - prosegue - tutte queste discussioni sono inutili. Il governo fa quello che chiedono gli elettori che hanno votato il governo. Chi ha votato centrodestra è fermamente contrario al Reddito di cittadinanza. Non vuole mantenere persone che non conosce a casa loro attraverso le tasse che paga che sono anche piuttosto elevate".

L'esempio? Il dramma dei ristoratori: "Quelli che non trovano i camerieri hanno avuto la bolletta triplicata e non riescono a lavorare perché non trovano nessuno. Gli italiani non vogliono mantenere degli sconosciuti all'altro capo d'Italia. Non vedono il senso di questo sacrificio".