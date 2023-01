Chiara Colosimo asfalta la costituzionalista: "C'è una grande differenza"

04 gennaio 2023 a

"Non ideologie ma idee, c'è una grande differenza". Viene zittita così la costituzionalista Anna Falcone ospite del salotto di Tagadà (La7). Chiara Colosimo, deputata di Fratelli d'Italia, anche lei in studio ha interrotto il monologo dell'avvocata sul caro bollette nel quale lamentava "l'assenza di una politica economica e una politica energetica di fondo da parte del governo Meloni"." Un Paese che voglia crescere non può lasciare l'energia nelle mani di privati che non hanno nessun interesse, ovviamente, a far crescere quel Paese".

"Quello che mi aspetto da questo governo è che un governo di destra dovrebbe fare in questo momento: e cioè fare più politiche pubbliche, a quello che è l'interesse per il Paese che non può essere quello di andare dietro alle speculazioni e alle privatizzazioni", ha puntualizzato la Falcone parlando di ideologie di destra che hanno innescato la reazione della Colosimo. "Le posizioni di destra le sceglie la destra", tuona l'onorevole di Fdi. "Noi non abbiamo ideologie, ma delle idee. Ringraziando il cielo. Nel 2023 le idee sono bellissime, le ideologie no. Tra idee e ideologie c'è una grande differenza. Noi abbiamo molto a cuore l'interesse dell'Italia e della Nazione, non del Paese".