Controcorrente, Cerno: "Patriottismo 2.0", cosa succede davvero in Italia

I rincari e la crisi energetica non permettono ai cittadini italiani di viversi serenamente questo periodo. Ne ha parlato Tommaso Cerno, in collegamento con Alessandra Viero a Controcorrente su Rete 4, dando un suggerimento all'esecutivo guidato da Giorgia Meloni: "Quello che il governo deve tenere in considerazione, oltre al tema economico, è il fatto che sempre meno italiani possono permettersi il prorpio Paese, milioni di italiani si sentono ospiti indesiderati a casa propria, devono cambiare i luoghi che vedono e frequentano...".

"Un Paese - ha continuato poi Cerno - non può permettersi di essere troppo per chi lo ha fatto, per le famigilie che lo hanno costruito e reso grande". A tal proposito, il giornalista ha parlato di "patriottismo 2.0", precisando: "Questo però non va inteso in termini ideologici". Secondo lui, alla base c'è proprio la necessità "di essere padroni di vivere l'Italia, di potersela permettere e non sentirsi meno degli altri, questa è anche la forza che gli italiani vogliono vedere nel governo".

Dunque, secondo Cerno, il tema "va oltre l'economia e oltre gli aumenti". In un servizio mandato in onda dal talk di Rete 4, infatti, molti cittadini intervistati a Milano si lamentavano dell'impossibilità di entrare nei negozi o di togliersi qualche sfizio in più al ristorante proprio per via della crisi che incombe.