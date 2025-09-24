Tommaso Cerno al Tg5: "Flotilla e sinistra italiana, quei legami con Hamas"

"Il Tempo ha svelato che dietro Flotilla e dietro una parte della sinistra italiana ci sono legami consolidati che arrivano da Hamas. E siccome la buona fede di tutti gli italiani che non vogliono gli orrori di Gaza e che sposano questa partita la do per scontata mi domando come mai da buona parte della politica non arrivino risposte chiare e prese di distanze da quello che abbiamo dimostrato, io ricevo minacce e querele ma non smentite", lo ha detto il direttore del quotidiano Tommaso Cerno intervistato dal Tg5 a margine della conferenza in Senato organizzata dai gruppi parlamentari di Fratelli d'Italia di Camera e Senato per fare chiarezza sui presunti collegamenti e commistioni con Hamas.

"Schlein, Conte, Fratoianni e Bonelli non hanno mai risposto alle nostre domande, nemmeno quelle che riguardavano loro deputati e senatori presenti a iniziative pubbliche con personaggi finiti nelle black list internazionali perché vicini ad Hamas", ha aggiunto Cerno.