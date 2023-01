Ratzinger a Papa Francesco: "Tuo nonno?", la frase terremoto

14 gennaio 2023 a

a

a

Spuntano nuove rivelazioni sul rapporto tra Papa Francesco e Ratzinger. A scatenare il caos ci pensa ancora una volta padre Georg. O meglio, il libro del segretario storico di Benedetto XVI, Nient'altro che la verità. Qui Georg Gänswein ricorda un episodio del lontano 28 settembre 2014. Giorno in cui viene celebrata la Giornata della Terza età. Dal sagrato di San Pietro Bergoglio pensò di fare un simpatico saluto al Papa emerito raccontando: "Io ho detto tante volte che mi piaceva tanto che lui abitasse qui in Vaticano, perché era come avere il nonno saggio a casa!".

"Avvisato con un biglietto". Padre Georg, l'ultimo gesto di Papa Francesco

Un'uscita che Ratzinger non prese nel migliore dei modi, tanto che di fronte al suo segretario tuonò: "Mah, in fondo abbiamo soltanto nove anni di differenza. Forse era più corretto definirmi fratello maggiore". Un commento comunque definito da padre Georg "simpatico". Ma questo non è l'unico aneddoto trascritto dall'arcivescovo tedesco. Basta pensare alle lettere dei bambini al Papa.

Padre Georg "chiamò Marina Berlusconi": Ratzinger, un retrosena esplosivo

Uno di loro chiese: "Quando il Papa sta da solo a casa, si toglie la veste bianca e rimane in tuta o in vestaglia?". Oppure la confessione su Ratzinger e il telefono: "Lui non ha mai avuto un cellulare personale e, in caso di necessità, utilizzava il mio o quello del secondo segretario. Oltre ai massimi vertici vaticani, lo conoscevano soltanto pochi altri amici italiani o tedeschi e il fratello Georg, che il Papa chiamava spesso per dargli almeno un saluto, su una linea esclusiva per loro due".