In Onda, Gomez chiede le dimissioni di Nordio: "Incompetente"

Il Fatto Quotidiano chiede le dimissioni di Carlo Nordio. Ospite di In Onda nella puntata di sabato 21 gennaio su La7, Peter Gomez spiega le ragioni dietro la raccolta firme per far dimettere il ministro della Giustizia. Il Fatto ha raccolto 90mila consensi. E a Concita De Gregorio che ha ricordato: "Mi sembra sia la prima volta che accade", Gomez replica: "All'indomani dell'arresto di Matteo Messina Denaro, il Guardasigilli ha attaccato un ex procuratore dell'Antimafia e i pm che si occupano di Palermo, ma anche gli investigatori sostenendo che le intercettazioni vengono manipolate. Ha dimostrato una profonda incompetenza".

E così ecco che Travaglio e compagni vari puntano a far dimettere l'esponente di Fratelli d'Italia. Sul sito del Fatto si legge: "Il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, ha dichiarato ripetutamente il falso davanti al Parlamento sulle intercettazioni nelle indagini di mafia e di corruzione. Ha calunniato i magistrati e le forze dell’ordine sostenendo che usano manipolarne e strumentalizzarne politicamente le trascrizioni".

E ancora: "Non contento, ha apertamente polemizzato alla Camera con la Procura di Palermo, 'rea' di aver catturato Matteo Messina Denaro e spiegato di averlo fatto proprio grazie alle intercettazioni. Infine ha addirittura invitato i parlamentari a non rendersi 'supini dei pm' che 'vedono la mafia dappertutto'". Da qui l'iniziativa: "Il Fatto Quotidiano raccoglie le firme per chiedere ai presidenti della Repubblica e del Consiglio di portare alle dimissioni il Guardasigilli, che ha mentito più volte alle Camere". Insomma, i manettari colpiscono ancora.