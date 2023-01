Otto e Mezzo, veleno-Giovanni Floris: "Perché Meloni è sola la governo"

24 gennaio 2023 a

"Giorgia Meloni è davanti a un problema generale": Giovanni Floris, in studio con Lilli Gruber a Otto e mezzo su La7, ha parlato della situazione attuale all'interno del governo, non risparmiando critiche. "Lei ha vinto le elezioni tenendo insieme una coalizione in cui era evidente che lei portava i voti, il carisma e che era quella importante. In cambio del riconoscimento di questo ruolo, ha dovuto dare delle bandierine alle altre forze".

Nel mirino del conduttore di DiMartedì ci finiscono, quindi, gli alleati della premier, Lega e Forza Italia. Riferendosi sempre alla Meloni, poi, Floris ha continuato: "Lei ha dovuto parlare di navi delle Ong per la Lega invece di parlare del tema dell'immigrazione; ha dovuto parlare di mascherine invece che di Covid; per tenere Forza Italia ha dovuto parlare di intercettazioni... Così, un po' slegate dal contesto. Sono delle bandierine che lei ora si rende conto che potrebbero tranquillamente essere messe da parte".

L'intervento di Floris a Otto e mezzo

Secondo Floris, insomma, "Giorgia Meloni è sola al governo perché ha una coalizione che non si è resa conto di quello di cui si è resa conto lei: quanto è difficile governare, che ci sono delle priorità e che temi così caldi che dividono le elite ma non l'opinione pubblica in questo momento quantomeno non dovrebbero essere affrontati in questo modo. E in questa solitudine lei si ritrova in tanti argomenti, non solo in quello delle intercettazioni e della giustizia".