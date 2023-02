Toscani, insulti a Porro: "Un imbecille con i polsini slacciati"

02 febbraio 2023 a

Oliviero Toscani indignato. Il fotografo se la prende con la "spettacolarizzazione di tutto". E più in particolare con la tv italiana. "Mio padre lavorava al Corriere, sono nato in mezzo all’informazione e mi danno fastidio questi che si fanno chiamare giornalisti in televisione", esordisce in un'intervista al magazine Mow prima di lasciarsi andare a offese personali. Vittima? Nicola Porro. "Non sono mica giornalisti. Come si chiama quell’imbecille su Rete 4 con i polsini slacciati? Porro. Mica è un giornalista! Ragazzi, ma anche voi giornalisti non vi incazzate? Questi sono dei ballerini dell’avanspettacolo, è vergognoso. Anche Striscia la Notizia è vergognosa".

Il suo atteggiamento nei confronti di Mediaset non è nuovo. Qualche giorno fa a Le Iene, programma di Italia 1, è stato trasmesso un servizio che lo mette in serio imbarazzo. Il motivo? Il famoso scatto simbolo di una nave carica di migranti che cercava di lasciare Durazzo in Albania per raggiungere Bari non sarebbe sua. A scattarla un fotografo albanese, Gani Xhengo, all'oscuro di tutto.

E dopo aver urlato contro le telecamere della trasmissione, Toscani rincara la dose: "Non ho voglia di parlare con Le Iene. Li odio. Non sopporto la spettacolarizzazione dell’informazione". Per lui "in televisione non conosco nessuno di interessante. E tutte queste Barbie Doll che danno le notizie, dalla Gruber in poi… Parlano di cose serie, e c’è sempre una Parietti che deve dire la sua. Se non c’è la f**a di mezzo, ragazzi...".