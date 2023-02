Littizzetto, la furia della prof impallinata: "Non la considero neanche"

04 febbraio 2023 a

Maria Cristina Finatti risponde per le rime a Luciana Littizzetto. La comica torinese, di fronte a un'insegnante colpita con pallini di gomma dai suoi studenti, non ha espresso la propria solidarietà. Niente affatto, la spalla di Fabio Fazio l'ha accusata di poca empatia. "Difficile che uno mi possa dire che non ho interessato gli studenti, solo chi non mi conosce può parlare così". E questo è il caso della Littizzetto, che dovrebbe ben capire - almeno in teoria - quanto accaduto alla Finatti.

D'altronde la comica, prima di sbarcare il lunario in tv, ha insegnato per nove anni musica in una Scuola media di Milano. "Una che dice queste cose non la considero neanche. Ha una parola per tutto, la Littizzetto? E perché ha lasciato la scuola? Ha trovato di meglio nel mondo dello spettacolo?". La Finetti, di fronte alla scelta che ha fatto la comica torinese, non avrebbe dubbi: "Io la scuola non la lascerei anche se dovessi trovare di meglio. E poi, mi chiedo, Luciana Littizzetto che cosa fa per i giovani? La verità è che bisogna farli lavorare e io da loro pretendo. Oggi, però, i ragazzi, tutti, non solo quelli che mi hanno fatto del male, mi spaventano".

Il suo obiettivo è sempre stato quello di farli crescere anche se "sono difficili da tenere. Se li fai studiare, si ribellano. Se non fai fare niente, abbassano la conflittualità. Vorrebbero quello: non fare niente". E in questo clima l'episodio che l'ha vista protagonista non è una sorpresa: "Abbiamo fatto un compito, l'hanno completato e ho visto che si sono messi in postazione. In fondo alla classe c'era quello con la pistola, a fianco a me, alla mia destra, il compagno che doveva far partire il telefonino. L'avevano appoggiato su uno zaino messo sopra il banco. Avevano organizzato tutto". Così è partito il primo colpo: un pallino di gomma che l'ha colpita alla testa. Nel giro di pochi secondi un altro, peggiore. Questo le ha sfiorato l'occhio, "un dolore fortissimo". E di fronte a tutto questo la Littizzetto cosa fa? Difende gli alunni.