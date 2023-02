Palombelli, stoccata alla Gruber: "La telefonata della Meloni? Siamo i soli in diretta"

05 febbraio 2023 a

a

a

Riavvolgere il nastro fino alla telefonata di Giorgia Meloni a Stasera Italia, l'irruzione in diretta del premier al programma condotto da Barbara Palombelli su Rete 4. La leader FdI, infatti, ha voluto far chiarezza su alcuni punti della polemica su Giovanni Donzelli e Andrea Delmastro per le ormai arcinote parole in aula del primo sul caso Alfredo Cospito. Puntualizzazioni poi arricchite con una lettera inviata ieri, sabato 4 febbraio, al Corriere della Sera.

Il punto è che la Palombelli, ospite a Tv talk su Rai 3 sempre nella giornata di sabato, ha voluto parlare di quanto accaduto nella sua trasmissione, togliendosi più di un sassolino dalla scarsa. In primis ha sottolineato come sia stata colta alla sprovvista dalla telefonata del presidente del Consiglio, insomma niente di organizzato. Dunque, ha rimarcato come abbia interpretato quella telefonata come una sorta di riconoscimento alla fatica quotidiana di lei e dei colleghi di Rete 4, "sempre in diretta".

"Cosa deve capire Donzelli. Certe cose...". Forza Italia, le parole (dure) sul meloniano

Insomma, la Palombelli - come fa notare Dagospia - en passant ha fatto notare che se un premier vuole intervenire in un programma senza preavviso, deve per forza "ricorrere" a un programma in diretta. "E noi spesso, senza alcuna critica per gli altri, siamo i soli ad andare in diretta", ha ricordato la Palombelli. E insomma, ogni riferimento alla diretta concorrenza - Lilli Gruber con Otto e Mezzo e Marco Damilano con Il Cavallo e la Torre - forse non è puramente casuale.

Nel raccontare la vicenda, sempre Dagospia ricorda un precedente che, per Lilli Gruber, probabilmente brucia ancora. Una "buca spaventosa", per usare le parole del sito diretto da Roberto D'Agostino: era il 15 aprile 2019 e Notre Dame, a Parigi, bruciava. Tutti gli occhi del mondo erano su quella tragedia, ma a Otto e Mezzo andava in onda una puntata registrata... mica come la Palombelli.