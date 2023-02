Vittorio Feltri gela Merlino: "Cav su Zelensky? Cosa penso delle sue parole"

15 febbraio 2023 a

"Sei un grande vincitore, eletto alla grande in consiglio regionale": Myrta Merlino ha accolto così Vittorio Feltri a L'Aria che tira su La7. Il fondatore di Libero, infatti, è stato eletto in Lombardia. "Sì, però non ho vinto al Superenalotto ma un seggio, non esageriamo", ha subito risposto ironicamente Feltri. "Ma è vero che non vuoi andare a presiedere la prima riunione?", lo ha incalzato poi la conduttrice. Essendo il più anziano del consiglio, infatti, spetterebbe a lui questo compito. "Mi toccherà farla, è una scocciatura che però sarò onorato di poter portare avanti in modo decente fino alla fine - ha detto -. Poi non è che dovrò cantare, non siamo a Sanremo, dovrò dire delle cose e qualcosa da dire la troverò di sicuro".

Vittorio Feltri a L'Aria che tira

"A proposito di Sanremo - lo ha interrotto allora la Merlino - ti ha lasciato più stupefatto il bacio tra Fedez e Rosa Chemical o l'uscita di Berlusconi domenica a urne aperte su Zelensky?". "Sanremo non l'ho mai visto in vita mia e quindi non ho visto neanche l'ultima edizione - ha risposto Feltri - mentre la dichiarazione di Berlusconi su Zelensky non mi ha assolutamente stupito: ha detto ciò che pensa la stragrande maggioranza degli italiani. Non c'è da scandalizzarsi, il Cav interpreta il sentire del popolo".