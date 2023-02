Michela Murgia, la profezia sulla Schlein: "Il peggio che poteva capitare"

27 febbraio 2023 a

a

a

Il giorno dopo la vittoria di Elly Schlein, diventata a sorpresa la nuova segretaria del Pd, Michela Murgia ha svelato uno scambio avuto proprio con lei. “Non ho paura. Il peggio che può succedere è che perda”, diceva la Schlein. “Ti sbagli: il peggio è che tu vinca”, rispondeva la Murgia. Un pensiero di cui è tuttora fermamente convinta: la scrittrice ha quindi spiegato le sue convinzioni in un post pubblicato su Instagram.

"Perché vince lui": clamoroso Fassino, bacio della morte anche a Bonaccini | Video

“Passata l'abbuffata dei gazebo - ha esordito - le tocca il pesante compito di fare la segretaria di un partito i cui iscritti volevano Bonaccini e non lei, compresi i capigruppo di camera, senato e parlamento europeo. Da oggi Elly Schlein dovrà gestire sia le resistenze di quelli che l'hanno osteggiata, sia le pretese di quelli che si stanno intestando la sua vittoria. Questi ultimi sono forse i peggiori. Chi nella vecchia guardia l'ha appoggiata - ha sottolineato - non l'ha certo fatto perché affamato di cambiamento, ma perché si aspetta di controllarla affinché nulla cambi. Nessuno si stupirà quindi se il sostenitore di ieri diventerà domani il peggior avversario della donna che nessuno in fondo voleva”.

"Salta la Serracchiani, poi...": tam-tam impazzito sulle mosse della Schlein

“Il rischio - ha proseguito la Murgia - è che le energie di Elly, che servono al paese, siano risucchiate dal partito, un'idrovora che ha mangiato molti altri entusiasmi prima di questo. Lei crede di no, io temo di sì, ma siamo entrambe gramsciane e sappiamo che queste due cose non sono necessariamente in contrasto. Con l'ottimismo della volontà le faccio dunque le congratulazioni, con il pessimismo della ragione - ha chiosato - le faccio gli auguri. Ne avrà bisogno”.