Lucia Annunziata, indiscrezioni clamorose: "Tra Guzzanti e Berlusconi..."

27 febbraio 2023 a

a

a

Luigi Mascheroni su Il Giornale ha fatto un ritratto tutt’altro che “gentile” di Lucia Annunziata. Non solo ha ripercorso tutta la sua carriera, ma ne ha anche descritto il carattere: “Dicono che faccia sempre quello che dice lei. Autoritaria, incomprensibile, intrattabile, incazzosa. Quando stava per prendersi la striscia di informazione fra il Tg1 e il prime time poi andò male - risuonò stentoreo nei corridoi Rai: ‘Je spacco er c*** a Lilli!’”.

"Io a Lilli Gruber...": retroscena, lo sconvolgente grido dell'Annunziata nei corridoi Rai

La Annunziata è stata la seconda donna presidente della Rai, dopo Letizia Moratti: “In sella al Cavallo di viale Mazzini Lucia, l'amazzone - ‘Femmina alfa’ che si veste e pensa da uomo - dura il tempo direttamente proporzionale al suo potere decisionale: pochissimo. Lo spazio di una raffica di crudeli parodie di Sabina Guzzanti, che la Presidente non digerisce, e se ne va sbattendo la porta”. Altro aneddoto tirato fuori da Mascheroni è sulla “ossessiva rivalità” con Michele Santorio: “Stessa etnia ma molto più popolare di lei".

"A cosa si è ridotta Lucia Annunziata con Fini": siluro contro la conduttrice

Ed ecco che si arriva al “nemico” Berlusconi: “La ricerca a tutti i costi della ribalta, come quando - marzo 2006 - attaccò stizzita il premier Silvio Berlusconi, spingendolo ad abbandonare lo studio, ed entrambi sapevano che sarebbe finita così”. E ancora: “Quando voleva ‘prendere per il collo’ quelli che rifiutavano il vaccino, e qualcuno le diede pure ragione. La volta che, prima di partire per il weekend nella sua bella casa di Anacapri, mentre Enrico Letta esprimeva la ‘solidarietà alla comunità ucraina in Italia fatta di centinaia di migliaia di persone’, lei commentò ‘di cameriere e badanti’”.