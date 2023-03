Cutro, Ghisleri sulla strage: "Chi si sente quei morti sulla coscienza"

02 marzo 2023 a

"Qual è stato l'impatto del naufragio a Crotone sull'elettorato di Giorgia Meloni?": Tiziana Panella ha posto questa domanda ad Alessandra Ghisleri, ospite di Tagadà su La7. La sondaggista e direttrice di Euromedia Research ha spiegato: "Noi abbiamo ragionato su quello che è stato il racconto di questa situazione e di come è stato percepito e possiamo dire che un italiano su tre si sente questi morti sulla coscienza, un 30% degli italiani si sente scosso da quanto accaduto a prescindere dal partito politico, nel senso che è trasversale, non c'è un partito politico in questo caso".

L'intervento di Alessandra Ghisleri a Tagadà

"La luna di miele con la Meloni?": Ghisleri, il sondaggio che gela la Schlein

Sull'attualità politica, e in particolare sulle primarie dem, la Ghisleri - intervistata ieri da Libero - ha spiegato cosa potrebbe aver favorito la vittoria di Elly Schlein contro Stefano Bonaccini: "Probabilmente con Schlein sono arrivati i più giovani, molti di quelli dei circoli non sono andati ai gazebo, e c’è stato sicuramente l’impegno nei diritti civili della Schlein. Ma il problema vero è un altro...". E a quel punto ha aggiunto: "Dobbiamo fare ancora una vera analisi del voto. Erano davvero tutti elettori del Pd? Quanto hanno inciso le preferenze dei “vecchi” sponsor della Schlein, Prodi, D’Alema, Franceschini, Orlando e Bettini? Per ora l’analisi è in standby, dobbiamo ancora capire quanto vale adesso il Partito Democratico".