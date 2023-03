In Onda, Senaldi inchioda De Gregorio: "In nessun paese al mondo"

05 marzo 2023 a

Al centro del dibattito politico e televisivo c'è ancora la strage di Cutro, la tragedia in mare, il naufragio che è costato la vita a 70 persone. E della disgrazia se ne parla anche a In Onda, il programma de La7 condotto da Concita De Gregorio e David Parenzo, la puntata è quella di sabato 4 marzo.

Ospite in collegamento c'è Pietro Senaldi, in studio invece Marco Furfaro, piddino vicinissimo ad Elly Schlein, il quale sostiene che Piantedosi e Salvini dovrebbero dimettersi. E per sostenere questa tesi da disco rotto, cita il caso della Grecia, dove il ministro dei Trasporti si è dimesso in seguito al disastro ferroviario di qualche giorno fa.

Senaldi dunque replica: "Il ministro dei Trasporti greco si è dimesso per una tragedia che si è consumata interamente in territorio greco. Il naufragio non si è interamente consumato sul territorio italiano: hanno attraversato mezza Europa, allora dovrebbero dimettersi i ministri di mezza Europa".

E ancora, aggiunge il condirettore di Libero: "Furfaro sbaglia a pensare che l'Italia abbia l'unica responsabilità in tema-immigrazione nel mondo. Giustamente la De Gregorio diceva: se arrivassero legalmente non ci sarebbero tragedie. Sì, ma in quale paese sarebbero potuti arrivare legalmente? In nessun paese. Allora non siamo noi sbagliati", conclude Pietro Senaldi.

In Onda, Senaldi replica a Furfaro: il video