Peter Gomez, profezia nera: "Cosa accadrà quest'estate all'Italia"

10 marzo 2023 a

Quanto visto finora è niente rispetto a quello che ci aspetta. Parola di Peter Gomez. Ospite de L'Aria Che Tira nella puntata di venerdì 10 marzo su La7, il giornalista si lascia andare a una profezia. Al centro il caos immigrazione. "Se fossi lo spin doctor della Meloni direi che la Turchia non li tiene più, le abbiamo dato 6 miliardi ma hanno avuto il terremoto e non sappiamo quanta gente arriverà. Dalla Tunisia stanno scappando per colpa del nuovo governo, la Libia non riusciamo a tenerla".

Per il direttore del Fattoquotidiano.it collegato con Myrta Merlino il periodo da cerchiare in rosso saranno i mesi più caldi: "Rispetto al 2019 la situazione ci pone nelle condizioni che questa estate arriverà tanta di quella gente che nemmeno ce lo immaginiamo". La dimostrazione per Gomez è l'ultimo naufragio avvenuto oggi a Lampedusa. Motivo, questo, per cui "al momento puntare sull'immigrazione, rispetto agli anni precedenti, può essere perdente. Se vai a consultare quelli che sono i bisogni della popolazione italiana - prosegue -, i problemi dell'immigrazione sono passati all'ultimo posto". A rincarare la dose ci pensa la conduttrice che ricorda: "I sondaggi ci dicono che la pietas nei confronti di questi coinvolgimenti è molto forte".

Ma a non andare giù a Gomez c'è anche il Cdm in Calabria: "Un pasticcio, non hanno risposto all'unica domanda: perché diavolo non hanno mandato la Guardia Costiera dopo che quella di Finanza è tornata indietro per le condizioni del mare? È ovvio che nessuno è così folle da imputare la colpa alla Meloni o a Piantedosi, ma c'è qualcosa che non va".