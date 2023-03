L'aria che tira, Specchia asfalta Friedman: "Parli di Salvini e taci del condannato?"

13 marzo 2023 a

"Matteo Salvini ha una lunga tradizione musicale, ricordo una spiaggia nel 2019 dove cantava": Alan Friedman, ospite di Myrta Merlino a L'Aria che tira su La7, ha parlato del tanto discusso karaoke di Giorgia Meloni e Matteo Salvini alla festa per i 50 anni del leader della Lega. "Io la vedo come una coincidenza molto sfortunata - ha continuato il giornalista - perché cantare di un cadavere che si trova su un fiume il giorno in cui si trovano altri cadaveri di bambini sulla riva a Cutro non credo sia stato pianificato. Ma ha urtato la sensibilità di qualcuno".

A quel punto però è intervenuto Francesco Specchia, anche lui ospite della trasmissione: "Mi sorprendo che un giornalista bravo come Friedman non parli di Mimmo Lucano in testa al corteo della sinistra a Cutro, mi sembra molto più grave del karaoke di Salvini e Meloni". E ancora: "Si parla di Marinella e non di Mimmo Lucano, che è ancora innocente dal punto di vista tecnico perché condannato in primo grado di fatto per sfruttamento dei migranti con una serie di reati che sono lunghi un braccio, che va lì e guida il corteo pro immigrati, una sorta di cortocircuito pazzesco. E non è un discorso giuridico, è un discorso di opportunità politica, Lucano a sfregio di un decoro generale si è permesso di mettersi a capo di quel corteo".

Continuando a parlare del karaoke, poi, il giornalista di Libero ha aggiunto: "Se ci fosse stato Berlusconi a cantare in francese avremmo risolto il problema, non avrebbe capito niente nessuno e la festa sarebbe finita lì. Secondo me Nicola Porro ha visto l'opportunità di creare polemica, era lì e ha ripreso come qualsiasi altro giornalista avrebbe fatto in un riflesso pavloviano. Poi il concetto è che si tratta di una festa privata dove le persone cantano, ma si canta anche in guerra, si canta nelle trincee, si è cantato durante il lockdown. Tutto questo viene ammantato da ideologia come al solito".