Otto e Mezzo, Francesca Pascale gela Lilli Gruber: "È irrilevante"

Francesca Pascale in tv. La compagna di Paola Turci è ospite di Lilli Gruber durante la puntata di venerdì 17 marzo su La7. Qui la conduttrice di Otto e Mezzo presenta l'ospite ricordando che molti italiani la conoscono come "ex compagna di Silvio Berlusconi". Una descrizione che non piace alla diretta interessata: "Credo fino alla mia morte, ormai ci siamo lasciati da anni e si continua a dire questa cosa, ex di Berlusconi. Credo sia irrilevante... Ma ormai ci ho fatto l’abitudine".

Un rimprovero che non può che imbarazzare la Gruber. E così a quel punto la giornalista tenta di andare oltre: "Da luglio scorso lei è moglie della cantautrice Paola Turci, e domani sarà in piazza a Milano alla manifestazione in difesa delle famiglie arcobaleno".

Nel capoluogo lombardo la Pascale non sarà sola. Con lei anche Elly Schlein, la neo segretaria del Partito democratico su cui la Pascale non lesina complimenti: "Io non ho mai votato per il Pd e penso che alle prossime elezioni voterò la persona che è Elly Schlein perché mi rappresenta, rappresenta le mie esigenze in una società che ha bisogno di guarire". E ancora: "Domani in piazza a Milano di concreto ci saranno le persone discriminate. Tutta la politica è fuori dalla realtà della società, che invece potrebbe dare lezioni di vita a questo governo".