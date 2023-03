Giuseppe Cruciani smonta il reddito di cittadinanza: "Se perdi il lavoro..."

20 marzo 2023 a

a

a

"Nel momento esatto in cui perderà il reddito di cittadinanza io sarò pronto a offrirgli un lavoro": Giuseppe Cruciani lo ha detto a un uomo che percepisce il sussidio grillino, Lino Romano, ieri ospite della trasmissione di Giuseppe Brindisi su Rete 4, Zona Bianca. "Già sto con te", ha risposto sorridendo Romano. "Abbiamo risolto", ha commentato invece il padrone di casa.

"Alcune Ong...". Cruciani svela il complotto contro il governo Meloni

"Ma a La Zanzara?", ha chiesto poi Brindisi, riferendosi al programma radiofonico che Cruciani conduce da tempo insieme a David Parenzo su Radio 24. "Ma non lo so, dove sarà sarà. Ho diverse attività per fortuna", ha risposto quindi il giornalista. "Allora comincio a fare volontariato finché non mi assumi", ha proposto Lino Romano. Ma Cruciani lo ha interrotto: "No non ti preoccupare".

Il conduttore de La Zanzara, comunque, si è espresso varie volte in maniera negativa sul reddito di cittadinanza. Qualche settimana fa a Dritto e Rovescio, sempre su Rete 4, ha detto: "La questione del reddito è abbastanza semplice. Se tu hai bisogno di denaro devi impegnarti per trovare un lavoro, di qualsiasi lavoro si tratti, questo è il punto fondamentale. Invece purtroppo il reddito di cittadinanza ha innescato il fatto che tu non hai più voglia di cercare un lavoro".