Non è l'Arena, Giletti sconvolto: "Trasgressione cerebrale"

Tra gli argomenti che tengono banco a Non è l'Arena c'è OnlyFans, il sito web che offre contenuti anche osé a pagamento. "Ci sono delle cose stranissime - esordisce Massimo Giletti presentando il tema -, gente che paga per vedere un paio di caviglie messe in un certo modo, le scarpe indossate, l'intimo...".

Il conduttore di La7 la definisce "una trasgressione cerebrale che si spinge su OnlyFans e produce un mercato apparentemente dorato ma che ha costi personali alti". Il motivo? "Ci sono ragazzine che dichiarano di guadagnare 10mila euro a settimana, poi bisogna vedere per quanto sia così".

Già tempo addietro Giletti aveva mostrato la testimonianza di una giovane coppia, Matteo e Vittoria, arricchita proprio grazie alla pubblicazione di video per adulti. E mentre Malena difendeva quanto stavano facendo i due ("È una forma di collaborazione, ognuno ha la sua parte nella società"), il giornalista perdeva le staffe: "A me sembra un concetto un po’ strano di collaborazione, è una sco***ta generale da quello che capisco. Usate i termini giusti: la collaborazione me la spacciate come se fosse uno scambio intellettuale. E invece no, c’è un’attività e voi la filmate e la mandate in rete".