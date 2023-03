Cattelan, retroscena su Elly Schlein: "L'abbiamo chiamata e..."

30 marzo 2023 a

Ultima puntata di stagione per Alessandro Cattelan. Il suo programma, Stasera C'è Cattelan su Rai 2, ha fatto parecchio parlare. Complice l'ospitata di Elly Schlein, neo eletta segretaria del Pd. "Non c’è stato bisogno di convincerla, a dire il vero. L’abbiamo chiamata e ha accettato l’invito. Conosceva il programma ed evidentemente è in sintonia con il nostro linguaggio - ammette alle colonne di FqMagazine - è una gamer, è pop, ha voglia di mettersi in gioco. Tanto che ha accettato di suonare Imagine con me sdraiato sul piano. Per me è stato un momento figo, di quelli che tra tanti anni riguarderò con gusto e nostalgia".

Cattelan però non farebbe distinzioni. Il conduttore avrebbe anche invitato il premier Giorgia Meloni. "Peraltro - aggiunge - era anche disponibile ma poi a causa di diversi impegni non è riuscita a venire. L'avevo contattata diversi anni fa, a EPCC, perché volevamo rifare la sigla di Friends coi volti della politica. L’idea era quella di farli giocare nella fontana: lei aveva detto sì, ma non siamo mai riusciti a convincere gli altri arrivando a sei politici".

L'obiettivo di Cattelan è proprio quello di creare la cosiddetta "politica pop". E l'idea di far suonare il piano alla leader dem ne è l'emblema: "Un tipo di programma come quello che faccio io deve ambire a queste cose. Così come Fiore realizza quegli sketch. Avere dei personaggi influenti che si mettono in gioco è il sogno di ogni conduttore. Noi poi non ci occupiamo di politica in senso stretto: tocchiamo dei temi, ragioniamo sul presente ma non facciamo il talk col contraddittorio".