Mughini zittisce chi lincia La Russa: "Operazione politicamente suicida"

01 aprile 2023 a

Le parole di Ignazio La Russa sull'attentato di via Rasella hanno tenuto banco ieri a Stasera Italia, la trasmissione condotta da Barbara Palombelli su Rete 4. Le dichiarazioni fatte dal presidente del Senato sull'episodio della Resistenza che causò la morte di 33 tedeschi e portò alla rappresaglia nazista dell'eccidio delle Fosse Ardeatine, ha scatenato la sinistra, che poi ha sparato a zero su di lui.

Ecco chi sono state davvero le vittime dell'attentato di Via Rasella

"Via Rasella è stata una pagina tutt'altro che nobile della resistenza, quelli uccisi furono una banda musicale di semi pensionati e non nazisti delle SS", questo quanto detto dal presidente del Senato al podcast di Libero Terraverso. La sinistra lo ha subito accusato di revisionismo storico e di ricostruzioni inaccettabili. Giampiero Mughini, ospite della Palombelli, ha provato a mettere le cose in chiaro: "Via Rasella è stata un'operazione politicamente suicida perché si colpiva un corpo non particolarmente simbolico, erano degli altoatesini più di terza che di seconda fila".

"Si sapeva benissimo quale sarebbe stata la reazione dei tedeschi perché la rappresaglia era addirittura una legge riconosciuta dal Diritto militare - ha poi aggiunto il giornalista - in Francia i tedeschi ne avevano ammazzati 50 per uno" e non dieci per uno come alle Fosse Ardeatine.