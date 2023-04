Incidente mentre parla Giletti: "Non scappare", caos in studio

03 aprile 2023 a

a

a

Piccolo imprevisto a Non è l'Arena. Durante la puntata di domenica 2 aprile su La7, Massimo Giletti ha intervistato Walter Veltroni. L'ex sindaco di Roma ha presentato proprio in questi giorni il suo film "Quando". Ma Mentre il conduttore parlava, ecco che la steadycam che riprendeva i due è caduta rompendosi. "Calma - ha commentato il giornalista -, si è rotta la steadycam, capita. Inquadratela, non scappare...". Giletti rassicura l'operatore: "Succede a volte, tu che fai il regista Walter...".

"Faremmo un torto a Putin": Enrico Mentana, parole clamorose sullo zar

"Eccome - replica Veltroni -. Di solito quando si inizia a girare, passano sempre gli elicotteri". Archiviato l'incidente, Veltroni si è soffermato sul futuro del Partito democratico: "In questo momento il Pd deve curarsi di se stesso, delle alleanze se ne occuperà più avanti. Rischio correnti? Quelle sono devastanti, ma Elly Schlein ha la forza e anche il consenso. Tutti le devono dare una mano, intanto perché si dà una mano a chi ha quel compito e poi perché lei può ricollocare il Pd molto più in là dei livelli di prima".

"Sono fatti miei!": Mentana sbotta e inchioda Massimo Giletti

Non manca però la stoccata finale, anch'essa rivolta direttamente alla neo leader: "L’esercizio di comando comporta sempre attenzione, però non bisogna farsi condizionare dalle correnti che ragionano in termini di potere".