Silvio Berlusconi: "Vi tulipano a tutti. No scusate...", una foto incredibile

Dopo nuovi accertamenti clinici, Silvio Berlusconi ha lasciato l'ospedale San Raffaele. Il leader di Forza Italia è subito tornato al lavoro. Non a caso il patron del Monza Calcio si è fatto fotografare nel giardino della sua villa di Arcore dove ha annunciato di aver fatto fiorire un grande campo di tulipani. Una moda che sta prendendo piede in tutta la Brianza. "Oggi è la domenica delle Palme, ma per me è anche la festa di tutti i fiori" ha commentato sotto lo scatto che lo vede in compagnia di uno dei suoi cani.

"Io li amo tutti, ma più di tutti amo i tulipani, soprattutto per la varietà dei loro colori. E allora guardate cosa ho combinato: un prato, un grande prato tutto di tulipani a casa mia, vi piacciono? Allora cercherò di farvelo vedere meglio in televisione. Per ora vi tulipano, no scusate ho sbagliato; vi saluto e vi abbraccio tutti".

Il Cavaliere mette dunque da parte le preoccupazioni sul suo stato di salute. In occasione della sfida Napoli-Milan, l'ex presidente dei rossoneri ha anche ricordato le "tante emozioni" della stessa sfida di 35 anni fa. "Mi commuovo ancora a pensare all'applauso che il meraviglioso pubblico di Napoli ci tributò a fine partita. Una prova di stile e di sportività straordinaria, una delle ragioni per le quali Napoli è e sarà sempre nel mio cuore". Non avere acquistato Diego Armando Maradona è "un rimpianto profondissimo", ammette Berlusconi. Anche perché "era una persona fragile" e "forse la disciplina e l'attenzione ai singoli che c'era nel mio Milan lo avrebbero aiutato".