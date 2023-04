Oliviero Toscani insulta la Meloni: "Ritardati mentali, un immigrato..."

04 aprile 2023 a

a

a

Come Carlo De Benedetti, peggio di Carlo De Benedetti. Anche Oliviero Toscani si conferma fine analista politico di sinistra e sulla scia dell'Ingegnere, editore di Domani, si scatena in una raffica di insulti contro il governo e la premier. "Giorgia Meloni? E’ un governo di ritardati mentali, compresa la Meloni che proponeva il blocco navale", spiega senza timori il fotografo, intervistato da Giuseppe Cruciani e David Parenzo a La Zanzara, su Radio 24. E' il contesto ideale per i suoi sproloqui in libertà.

"Ha pagato tangenti. E la Schlein...": Alessandro Sallusti sotterra la leader Pd

"Un immigrato è sicuramente più intelligente della Meloni". O ancora, altra perla: "La gente di destra è deficiente. Quando hai poco cervello sei di destra". Da segnalare che qualche giorno fa, in collegamento con Myrta Merlino a L'aria che tira su La7, aveva azzardato un'altra lettura della realtà italiana: "Questa generazione dei 40/60enni italiani... - sbuffava parlando degli elettori di centrodestra - Sono una generazione balorda, sono quelli che hanno avuto i nonni fascisti e i padri comunisti, sono delle seghe, cicciottelli e tatuati, fanatici di Vasco Rossi. Delle seghe". Complimenti vivissimi.

"Seg***, ciccioni e tatuati": Oliviero Toscani insulta Meloni e italiani

Toscani ne ha ovviamente anche per Ignazio La Russa e le polemiche su via Rasella e Fosse Ardeatine: "Un caso clinico, bisogna ridere quando parla. Non dovrebbe essere lì, dovrebbe essere ai baracconi fascisti alle fiere di paese col fez e la gente che gli batte le mani". Toscani definisce poi il presidente del Senato "un fascista da antiquariato, la Roccella è più fascista di lui. E’ pericolosa, esempio di fascismo infimo". Non pago, regala un giudizio anche sugli ex terroristi rossi su cui la Francia ha negato l'estradizione in Italia: "Io penso che questi siano delinquenti, mi son sempre stati sui cog***i. Vanno condannati qua, però andare in galera non risolve niente". Sarebbe interessante conoscere il suo parere su qualche ex terrorista nero.