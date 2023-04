Della Valle difende Meloni: "Cosa vedo in lei", il gelo di Giovanni Floris

05 aprile 2023 a

a

a

Diego Della Valle è intervenuto in collegamento con Giovanni Floris a DiMartedì, su La7. L’imprenditore ha espresso il suo giudizio su Giorgia Meloni e sul suo governo di centrodestra, sottolineando che al momento è sospeso per una questione di tempo. “Non conosco la premier personalmente - ha esordito Della Valle - ma intanto ha vinto le elezioni con forza, quindi lasciamola lavorare e poi ripresentiamoci tra qualche mese a chiedere il conto di quello che è stato fatto”.

"Mandiamo la polizia sotto copertura". Follia Davigo, il gelo a DiMartedì | Video

Per l’imprenditore non è il tempo di giudizi affrettati o definitivi: “Obiettivamente sono arrivati ieri al governo. Quello che vedo della Meloni è che è una ragazza giovane, con molta voglia di fare: credo che abbia voglia di costruirsi una reputazione internazionale. Mi pare che ci sta provando, valutiamo tra qualche mese quello che sta facendo alla guida dell’esecutivo, oggi è troppo presto. Direi che fino a quando non commettono errori è giusto dar loro credito, sperando che possano sviluppare bene le cose che abbiamo”.

"La verità che non si può dire su via Rasella": Sallusti a valanga contro la prof rossa | Video

Quindi per il momento Della Valle preferisce non sbilanciarsi e restare a guardare quello che succede: “Come in tutte le buone famiglie, nel governo c’è un po’ di tutto: alcun persone sagge e altre meno, alcune persone competenti e altre meno. La bravura della Meloni dovrà essere quella di saper tenere a bada le persone un po’ più irruente, che forse in alcuni casi non si rendono bene conto del ruolo che ricoprono”.