Melania Trump è "sparita": rumors, subito dopo l'incriminazione di Donald...

05 aprile 2023 a

a

a

Da tempo la stampa americana scriveva che tra Donald Trump e la moglie Melania conducono vite separate a Mar-a-Lago, con poche sporadiche apparizioni insieme per rassicurare sulla tenuta del loro matrimonio soprattutto nei momenti cruciali della vita del marito. E quello di ieri a New York era di più, era un appuntamento epocale. Ciononostante Melania Trump non lo ha accompagnato; non c'era sul jet privato che l'ha portato dalla sua residenza di Mar-a-Lago, in Florida, a New York. Alcuni media hanno riportato che sarebbe arrivata alla Trump Tower in veste impeccabile, con giacca color crema e occhiali da sole, solo dopo che se ne era andato il marito. Dettagli che avvalorano le indiscrezioni che corrono su un possibile divorzio tra i due anche alla luce dei particolari emersi nell'indagine che lo hanno portato all'incriminazione a carico dell'ex presidente americano.

"Melania è arrivata a casa": Trump e le corna, voci pesantissime ad arresto in corso

A far precipitare la situazione sarebbero state le rivelazioni sulla relazione tra Trump e la pornostar Stormy Daniels. Relazione che l'ex presidente ha avuto solo quattro mesi dopo aver sposato Melania e mentre lei era incinta. Se il tradimento di lui con un'attrice hard non fosse stato abbastanza, dalle carte dell'incriminazione è spuntata anche un'altra storia con l'ex coniglietta di Playboy Karen McDougal e un presunto figlio illegittimo. Ora Melania sarebbe arrivata al capolinea, pronta a porre fine al matrimonio tormentato con il primo ex presidente incriminato della storia americana. Da parte sua Donald Trumo, nel discorso ieri notte nel salone di Mar a Lago subito dopo il suo rientro dalla giornata difficilissima a New York, ha ringraziato uno per uno tutti i suoi familiari con l'eccezione della moglie Melania. "Ho una grande famiglia che sta facendo un lavoro fantastico, e li ringraziamo molto, stanno affrontando veramente tanto", ha detto l'ex presidente tagliando praticamente dalla scena la severa Melania.