Berlusconi ricoverato, "paura e sconcerto": dalla Guber questa notizia

"Sono ore di apprensione per Silvio Berlusconi". Apre così Lilli Gruber la puntata di mercoledì 5 aprile di Otto e Mezzo. La conduttrice di La7 chiede subito a Stefano Zurlo, giornalista del Giornale (quotidiano per lungo tempo di proprietà dell'ex premier), se ha aggiornamenti: "Stamattina c'era paura e sconcerto, ora la situazione è stabile anche se la preoccupazione rimane. Una persona di 86 anni non si può permettere un virus".

A quel punto la conduttrice ricorda le parole di Paolo, fratello del Cav, che uscito dall'ospedale ha precisato: "È stabile - ha confermato - è una roccia, ce la farà anche stavolta. Il suo umore? Il nostro è buono". Paolo ha fatto visita al fratello. Con lui la moglie Marta Fascina e i figli. Mentre tra gli azzurri presente Licia Ronzulli. Eppure, dicono fonti ospedaliere, gli unici che hanno avuto accesso al reparto dove l'ex premier è ricoverato sono stati i familiari.

Oltre a Zurlo, prende la parola Mariolina Sattanino. La giornalista si sofferma sul peso politico del Cav ricordando che "la situazione politica di oggi è frutto delle sue decisioni. Fu il primo a sdoganare la destra, il primo a dire di votare Fini quando era candidato a sindaco di Roma. Forse lui non prevedeva tutto questo, anzi la Meloni l'ha subita"