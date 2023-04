Berlusconi, Frankie hi-nrg: "Io lo detesto, voi mi fate ribrezzo e schifo"

06 aprile 2023 a

a

a

Silvio Berlusconi ricoverato. E in gravi condizioni. Come è stato chiarito dal San Raffaele, il Cavaliere soffre di una leucemia cronica, ormai da tempo, patologia che ha determinato la patologia che lo ha costretto alla terapia intensiva. Ora il leader di Forza Italia ha iniziato la chemioterapia ed è vigile.

Insomma, una nuova, durissima battaglia per il Cavaliere, attorno al quale si stanno raccogliendo tutti gli affetti e le persone più vicine. E ancora, attestati di stima e auguri di pronta guarigione da ogni latitudine. Eppure in un momento così drammatico, si distinguono anche alcune bestie, perché altro termine non c'è per definirle, che si spendono in particolare sui social e nel commentare le notizie in frasi oscene, terrificanti, augurandogli pronta morte e assicurando di essere pronti a festeggiare in caso di dipartita.

"Leucemia, malato da tempo". Cav, il bollettino di Zangrillo: novità dirompenti

Un orrore, becero e violento, contro il quale si è scatenato anche Matteo Salvini, definendo "penosi" questi personaggi, persone con "tare mentali". Ma il caso indigna non soltanto la politica. Per esempio, anche il celebre rapper Frankie hi-nrg ha voluto esprimere tutta la sua rabbia e il suo disappunto per questa incommentabile vicenda. E lo ha fatto a sua volta su Twitter, laddove ha cinguettato: "Io tutti quelli che si dicono pronti a festeggiare, ridanciani e biricchini, senza citare il motivo di tanta incontenibile impazienza in queste ore, ecco, mi fanno tra il ribrezzo e lo schifo. E lo dico io, che lo detesto da sempre", scrive in modo rude, ma efficace. Insomma, anche uno come lui, per certo mai tenero né vicino a Berlusconi, non può che trovare questi comportamenti semplicemente schifosi. A completare il tweet, gli hashtag #senzapalle e #Berlusconi.