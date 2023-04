Silvio Berlusconi, il fratello Paolo: "Siamo ottimismi. Qui, una garanzia"

06 aprile 2023 a

Dopo i familiari è il turno di amici e colleghi. Tra gli ultimi a visitare Silvio Berlusconi, ancora ricoverato in terapia intensiva al San Raffaele di Milano, Fedele Confalonieri e Marcello Dell'Utri. AI presidente di Mediaset e all'ex senatore i cronisti sono riusciti a strappare qualche aggiornamento. Per il momento Alberto Zangrillo, medico curante del leader di Forza Italia, ha fatto sapere che l'ex premier si trova in ospedale a causa di una polmonite, ma che da diverso tempo soffre di una leucemia cronica.

I timori, come sottolineato da Confalonieri, non mancano: "C'è preoccupazione ma siamo più ottimisti". Oggi "Molto meglio di ieri". Quando lui e Dell'Utri gli hanno fatto visita, il Cav "stava dormendo". Ottimista anche Paolo Berlusconi, fratello dell'ex presidente del Consiglio: "Abbiamo la consapevolezza" che "è curato nel migliore dei modi e quindi siamo fiduciosi, poi c'è il bollettino medico che è stato emesso e spiega tutta la situazione quindi siamo fiduciosi. Siamo veramente consapevoli che è curato nel migliore dei modi: questo ci dà la garanzia che è trattato molto bene e siamo fiduciosi che anche questa volta mio fratello ne uscirà più forte di prima".

Nella giornata di oggi è arrivato al San Raffaele anche Pier Silvio Berlusconi. Il secondogenito del leader azzurro non si era presentato il giorno del ricovero. Al suo posto la sorella Marina. È lei, assieme allo zio Paolo a fare avanti e indietro. Mentre la compagna Marta Fascina è in ospedale in pianta stabile. Intanto Berlusconi non ha mancato di far sentire la sua voce con alcuni parlamentari di Forza Italia. In mattinata il leader avrebbe chiamato Maurizio Gasparri e Paolo Barelli. Entrambi l'hanno definito "lucido". "Mi ha chiesto con dovizia di particolari le attività che sta svolgendo il gruppo parlamentare e l'attività che sta svolgendo Antonio Tajani insieme ai dirigenti del partito. Mi ha detto che tutti quanti noi lavoriamo nell'intesse del Paese", spiega il capogruppo alla Camera a cui fa eco Gasparri: "Era positivo, l'ho sentito reagire, stare sul pezzo".