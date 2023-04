Maria Elena Boschi non si trattiene: beccata così con Berruti

07 aprile 2023 a

La storia d'amore tra Maria Elena Boschi e Giulio Berruti procede a gonfie vele. Lo dimostrano le foto della serata di beneficenza organizzata dall’Associazione "Sole" all’hotel St.Regis di Roma. Qui la deputata di Italia Viva è in compagnia del compagno e indossa un vestitino nero scollatissimo tutto fatto di strass. Di fronte alle telecamere però l'ex ministra non indietreggia, anzi, si mostra mentre riempie di baci l'attore. Così come mostrato da Dagospia ( qui le foto ). Sul finire dell'asta di beneficenza, Berruti ha voluto regalare alla compagna una scintillante collana d’oro che la Boschi ha subito messo subito al collo.

Proprio qualche settimana fa la deputata ha confessato di vedere un futuro a fianco dell'attore. E perché no, magari avere un figlio: "Mi sono sempre vista mamma e spero che succeda, ma non è una cosa che vivo con dolore - ha ammesso al Corriere della Sera -. È la conseguenza delle scelte che ho fatto. Un po' non è capitato, un po' ho dato la priorità ad altre cose della mia vita, e non ho voluto accelerare".

Ora con Berruti le cose potrebbero cambiare: "Stiamo insieme da quasi tre anni: siamo andati a vivere quasi subito assieme, è venuto naturale. Mi piacerebbe sposarmi. Ancora non mi ha fatto una proposta, né io l'ho fatta a lui intendiamoci eh!". Insomma, il matrimonio potrebbe essere alle porte.