Maria Elena Boschi e Giulio Berruti oltre la passione, come sono stati pizzicati

Ma quale crisi? La storia d'amore tra Maria Elena Boschi e Giulio Berruti va a gonfie vele. I due sono stati immortalati in un ristorante di Roma, in occasione del 38esimo compleanno dell'attore. Assieme a loro, la famiglia di lui. Durante la cena i due sono più vicini che mai, ma è fuori che si lasciano andare a un bacio appassionato. A fotografarli il settimanale Chi, che parla di nozze in vista.

La coppia è tale dal 2020 e di matrimonio si era già parecchio vociferato. Stando ai beninformati, la deputata di Italia Viva e l'attore avrebbero dovuto convolare a nozze già la scorsa primavera. A far saltare tutto, i troppi impegni di Berruti. Il progetto di matrimonio però - svela il magazine di Alfonso Signorini - non è stato affatto accantonato, bensì solo rimandato di qualche mese. La deputata pensa a una bella cerimonia nella campagna toscana.

Ma è ancora un mistero la data. "Il desiderio di avere dei figli c’è da sempre, accanto a Giulio viene naturale pensarci. Sul matrimonio mi fai litigare - commentava la Boschi mesi addietro -. A me piacerebbe sposarmi, ma bisogna essere in due. Io credo che l’importante sia avere accanto una persona che sia casa per te. Credo che tutto debba arrivare in modo spontaneo. L’amore non vuole che gli si corra dietro".