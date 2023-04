Massimo Giletti, gli insulti di Fabrizio Corona: "Flaccidi e mediocri scribacchini"

15 aprile 2023 a

a

a

"Amico mio, amante della verità..persona buona. Questo è Massimo": Fabrizio Corona ha dedicato un post su Instagram a Giletti dopo la sospensione del suo Non è l'Arena su La7. "Un grande professionista - ha scritto l'ex re dei paparazzi a corredo di uno scatto che lo ritrae sorridente proprio accanto al giornalista - un uomo che vive del e per il suo lavoro. Un giornalista televisivo che si è messo in gioco e ha creato di fatto una voce nuova nel panorama televisivo e dell’informazione. Quanti avrebbero avuto il coraggio di mettersi in gioco fino a questo punto? Nessuno, ed è evidente".

"Per fare buoni ascolti...": Lilli Gruber, veleno contro Massimo Giletti?

Secondo Corona, Giletti non sarebbe mai stato visto di buon occhio da alcuni colleghi e non solo: "A certi giornalisti Massimo non è mai piaciuto, a un certo sistema Massimo non è mai piaciuto". Poi ha ammesso: "Sì abbiamo collaborato e se questa non è per voi giornalisti chic una cosa degna, significa che abbiamo lavorato bene. Conosco i professionisti validissimi del team della trasmissione; autori preparati e maestranze di grande livello. Tutta gente lasciata a casa senza alcun riguardo".

A seguire una sorta di ramanzina: "È questa la battaglia che dovreste fare voi flaccidi e mediocri scribacchini da due soldi servi da sempre di un sistema editoriale manipolativo e di status quo. Invece, come sempre il vero show è la sofferenza del prossimo". E infine una dedica diretta proprio a Giletti: "Ti voglio bene Massimo, non mollare proprio ora. Con affetto e stima, Fabrizio". Ieri è circolata la voce secondo cui Corona avrebbe venduto alla trasmissione di Giletti le chat audio tra Matteo Messina Denaro e due pazienti conosciute durante la chemioterapia.